Versuchter Einbruch in der Marienstraße

Am Samstag, 18. Mai, zwischen 03:44 Uhr und 04:10 Uhr, versuchten sich unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Marienstraße in Konz zu verschaffen.