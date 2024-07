Trier

Versuchter Einbruch in das Sanitätshaus des BKT

Bisher unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag, 5. Juli, 17 Uhr, und Montag, 8. Juli, 7 Uhr, in das Sanitätshaus des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in der Nordallee in Trier einzubrechen.