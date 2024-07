Trier

Versuchter Diebstahl aus silbernem Mercedes

Polizeipräsidium Trier

Am Montag, 15. Juli, gegen 20:20 Uhr, ging ein bislang unbekannter Täter die Domänenstraße in Richtung Schönbornstraße entlang und zog an den Türen mehrerer geparkter Autos.