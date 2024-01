Versuchte Geldautomatensprengung in Weyerbusch – Polizei sucht Zeugen

Am 08.01.2024 kam es in der Zeit zwischen 00:45 und 00:47 zu einer versuchten Geldautomatensprengung in der Frankfurter Straße in 57635 Weyerbusch, hier in der dortigen Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg.

Hierbei versuchten zwei männliche, mit Mützen/Sturmhauben maskierte Täter den Geldautomat im Vorraum der Sparkasse aufzuhebeln,

vermutlich um Festsprengstoff zur Sprengung in den Automaten einzubringen.

Aufgrund bestehender Sicherheitstechnik gelang dies nicht, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen.



Die Polizei bitte mögliche Zeugen um ihre Hilfe:



Wer hat um den o.g. Tatzeitraum an der genannten Örtlichkeit (oder auf An- Abfahrtswegen)Wahrnehmungen gemacht hinsichtlich

verdächtiger Personen oder Fahrzeuge?



Hierbei interessiert die Polizei neben möglichen abgelesenen Kennzeichen-/fragmenten auch festgestellte Fahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit am oder in der Nähe des Tatortes gesehen wurden.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261/ 103- 2570 oder 0261/ 92156 390 in Verbindung zu setzen.



