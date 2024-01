Versuchte Geldautomatensprengung in Siershahn – Polizei sucht Zeugen

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa



Mehrere Täter begaben sich in das Objekt und hebelten das Gehäuse des Automaten auf.

Zur Vollendung der Tat kam es nicht.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe:



Haben Sie zur angegebenen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht und können Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben?



Haben Sie in letzter Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geldautomaten festgestellt, die in Zusammenhang mit der Straftat stehen könnten?



Haben Sie heute Nacht am oder in der Nähe des Tatortes schnell fahrende Fahrzeuge festgestellt?



Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261/103 2570 oder 0261/ 92156-390 in Verbindung zu setzen.



