Versuchte Einbrüche – Kripo sucht Zeugen!

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag, den 15. Juni, auf Mittwoch den 16. Juni, zwischen 2 und 6 Uhr, Zugangstüren mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Zurmaiener Straße in Trier aufzuhebeln.





Die Kripo geht zur Zeit davon aus, dass die Täter so in die Kellerräume gelangen wollten. Die massiven Zugangstüren hielten bis auf einen Fall den Einbruchsversuchen stand. In diesem Fall drangen die Täter bis zu einer in den Keller führenden Innentür vor und versuchten diese erfolglos zu öffnen.



Eine Zeugin bemerkte gegen 3 Uhr eine ihr unbekannte Person vor ihrem Anwesen, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnte.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0651/9779-2290 bei der Kripo Trier zu melden.



