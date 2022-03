Versuchte Brandstiftung in einem Fitnesscenter im Januar – Polizei sucht nun nach Zeugen

Bereits in der Nacht zu Samstag, den 22. Januar 2022, haben Unbekannte versucht, einen Brand in einem Fitness-Center in der Diedenhofener Straße zu legen.





Die Täter verschafften sich über einen Seiteneingang Zutritt, indem sie eine Glastür einschlugen. Anschließend brachten sie im gesamten Trainingsareal Benzin als Brandbeschleuniger aus und versucht, dieses zu entzünden.



Vermutlich verließen sie unverzüglich nach dem Anfachen einer Zündvorrichtung das Gebäude in der Annahme, dass sich das Benzin schlagartig entzünden würde. Hierdurch entging ihnen offenbar, dass der Versuch fehlschlug und der Sportclub kein Feuer fing.



Aufgrund einer Tathypothese ermittelte die Kriminalpolizei Trier bisher intensiv nach den Tatverdächtigen und den Motiven, ohne jedoch einen Durchbruch erzielen zu können.



Daher wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit und sucht Zeugen, die in der Nacht zu Samstag, den 22. Januar 2022, in der Zeit zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr, verdächtige Feststellungen in der Diedenhofener Straße im Bereich des dortigen Fitness-Centers gemacht haben.

Möglicherweise gibt es auch Zeugen, die gesprächsweise von derartigen Plänen erfahren haben.



Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 um entsprechende Hinweise.



