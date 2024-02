Trier

Versuch des schweren Diebstahls aus Bürogebäude

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag, 19. Februar, auf Dienstag, 20. Februar, zwischen 18 Uhr und 8 Uhr, in einem Geschäftsgebäude in der Trierer Hosenstraße die jeweiligen Eingangstüren zu zwei Firmen gewaltsam aufzuhebeln.