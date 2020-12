Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 09:40 Uhr

Damit bewegen sich die Zahlen auf dem gleichen Niveau wie in der Vorwoche.



Die Polizeidienststellen im Bereich des PP Koblenz mussten bei ihren Kontrollen u.a. feststellen:



- 123 Verstöße von Personen bei unzulässigen Ansammlungen im

öffentlichen Raum, - 51 Verstöße wegen Nichteinhaltung des Mindestabstandes im

öffentlichen Raum, - 80 Verstöße wegen des Nichttragens von Mund-Nase-Bedeckungen. Gegen die Verantwortlichen wurde jeweils in Bußgeldverfahren eingeleitet.



Die Polizei wird auch in den kommenden Wochen – immer in enger Abstimmung mit den originär zuständigen Ordnungsbehörden – mit verstärkter Präsenz auf die Einhaltung der Vorschriften achten und konsequent sanktionieren.



