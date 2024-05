Versetzungen junger Polizeikommissarinnen und -kommissare. Das Polizeipräsidium Trier wächst um 41 Mitarbeitende

Anzeige





„Alltägliche Situationen für uns als Polizei, können oftmals außergewöhnliche Situationen für unsere Mitmenschen darstellen. Seien Sie offen und aufgeschlossen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Zeigen Sie Verständnis,“ appelliert die Behördenleiterin an die neuen Kolleginnen und Kollegen und heißt diese im Rahmen der Einführungsveranstaltung herzlich Willkommen.



Insgesamt haben 215 Studierende das dreijährige Studium an der Hochschule der Polizei mit Ende des Monats April abgeschlossen und wurden im Rahmen einer Graduierungsfeier zur Polizeikommissarin bzw. zum Polizeikommissar ernannt.



Bei 33 Absolventinnen und Absolventen handelte es sich um Angehörige des Polizeipräsidiums Trier, die seit dem 1. Mai ihren hiesigen Dienststellen zugewiesen sind.



Acht bereits erfahrende Kolleginnen und Kollegen wurden aus den übrigen Polizeipräsidien zu uns nach Trier versetzt und ebenfalls von der Behördenleiterin begrüßt.



Anja Rakowski freut sich über die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wünscht allen einen guten Start in das bevorstehende Berufsleben.



Dem schloss sich der Vorsitzende des Gesamtpersonalrates, Herr Peter Kretz, an, der die „Neuen“ im Namen der Personalvertretungen begrüßte.



