Versammlung mit Bezug zum Nahost-Konflikt

Run for their lives" mit ca. 45 Teilnehmern am Münzplatz. Die Wegstrecke führte durch das Stadtgebiet Koblenz und endete um 21 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf dem Reichenspergerplatz. Im Verlauf des Aufzuges kam es zu einem kurzen Streitgespräch zwischen einer Teilnehmerin und einer unbeteiligten Passantin, in dessen Verlauf die Teilnehmerin beleidigt wurde. Eine entsprechende Strafanzeige wurde durch die Polizei gefertigt. Ansonsten verlief die Veranstaltung friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.



