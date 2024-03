Simmern/Boppard

Veröffentlichung Kriminalstatistik 2023

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Sehr geehrte Damen und Herren, am Freitag, den 15.03.2023 um 10:30 Uhr stellen die beiden Polizeiinspektionen des Rhein-Hunsrück-Kreises, Simmern und Boppard die Kriminalstatistik 2023 für ihre Dienstbezirke in einer gemeinsamen Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Boppard vor.