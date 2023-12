Vermisster Thomas Petry noch immer nicht gefunden

Symbolfoto weißer KIA CEED Foto: Polizeipräsidium Trier

Morbach (ots).



Der seit gestern Morgen 7.20 Uhr vermisste Morbacher, Thomas Petry, konnte trotz aller bisher eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bisher nicht gefunden werden (unsere PM vom 13.12., 15:37 Uhr).



Detaillierte Informationen und ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem Link https://s.rlp.de/GaLtq.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des 59-Jährigen übernommen.

Sie geht zwischenzeitlich davon aus, dass Thomas Petry etwas zugestoßen sein könnte, da er dringen auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist und möglicherweise ärztlicher Hilfe bedarf.



Herr Petry ist ca. 1,70 bis 1,80 m groß, von korpulenter, stämmiger Statur und hat kurze braune Haare. Bekleidet ist Herr Petry mit einer schwarzen Jacke, einem T-Shirt in unbekannter Farbe, einer schwarzen Jogginghose und Pantoffeln.



Ein besonderes Augenmerk richten die Ermittler auf den von Herrn Petry benutzten weißen PKW der Marke KIA cee´d (ähnlich den beigefügten Fotos) mit dem amtlichen Kennzeichen BKS-AT 25.



Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach Herrn Petry. Dabei spielt der PKW eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit seinem möglichen Aufenthaltsort.



Hinweise zum Verbleib des Vermissten und dem Standort seines PKW bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740.



