Vermisster 80jähriger Mann aus Puderbach

Anzeige

Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt.



Hr. JAFRA ist an einer mittelgradigen Demenz sowie Bluthochdruck erkrankt. Er ist nur eingeschränkt orientierungsfähig. Bei einer längerfristig ausbleibenden Einnahme der Medikamente ist eine Gesundheitsschädigung zu erwarten.



Personenbeschreibung:



Herr Jafra ist bekleidet mit einem blau-weiß gemusterten Schlafanzugoberteil sowie einer blauen Trainingshose mit der Aufschrift Champion.



Er ist 1,75 m groß, ca. 70 kg schwer.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/QCdQ6cX eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Polizei in Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell