Vermisster 41-jähriger Trierer wieder zurück

Trier (ots) Der vermisste 41-jährige Mann aus Trier ist am Mittwochnachmittag, 8. September, von der Polizei am Moselradweg zwischen Trier-Pallien und Trier-Biewer wohlbehalten aufgegriffen und in ärztliche Behandlung gebracht worden.