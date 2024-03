Vermisstensuche nach der 13-jährigen Weronika Ostaszewska

Letztmalig wurde Weronika am Morgen des 05.03.2024, gegen 08:00 Uhr von einer Freundin im Bereich des Bussteigs am Hauptbahnhof Trier gesehen.

Zuvor hatte Weronika wie üblich den elterlichen Haushalt verlassen und ihren Schulweg angetreten. Seitens der Schule wurde zu Schulbeginn ihr Fehlen bemerkt.



Beschreibung der Vermissten:



- 168 cm groß - Dunkelbraune Haare - circa 60 KG - graue Bluse -

schwarze Jacke - schwarze Jogginghose



Trotz durchgeführter Suchmaßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Weronika gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthalt geben?



Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/ 9779-2290 an die Kriminalinspektion Trier oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!



HINWEIS:



Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.



