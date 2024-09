Vermisstensuche nach 59-jährigem Mann

Anzeige

Herr Roos hat die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.



Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.



Lichtbilder des Vermissten können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/QMUxIeb



Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei / Kriminalpolizei in Remagen unter der Telefonnummer 02642 9382-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell