Vermisstensuche in Welschbillig – Polizei bittet um Hinweise

Er ist vermutlich seit ca. 3 Uhr ohne Geld und Handy zu Fuß unterwegs und befindet sich wahrscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Aufgrund der Wetterlage kann außerdem nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Neumann nach einem Unfall in hilfloser Lage befindet.



Die Polizei Schweich ist mit Unterstützung von Feuerwehrkräften auf der Suche nach Herrn Neumann. Ein Polizeihubschrauber wird ebenfalls eingesetzt.



Wer hat Herrn Neumann gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben?



Ein Foto des vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/QIqNL

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schweich, unter 06502/91570 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.



