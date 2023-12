Vermisstensuche beendet – 35-Jähriger tot geborgen

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa





Mit Kräften und spezieller Technik der Polizei wurden das Gewässer und der Uferbereich erneut abgesucht.

Leider wurde auch der bis heute vermisste Mann tot im Schwanenteich aufgefunden und von den Einsatzkräften aus dem Wasser geborgen.



Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte es sich in beiden Fällen um einen Unglückfall handeln. Zu den näheren Umständen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



