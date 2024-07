Vermisstenfall/Hilflose Person – Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten

Anzeige





Zuletzt wurde Frau Schneider im Gebäude des Seniorenzentrums beim Abendessen gegen 17:00 Uhr letztmalig gesehen.



Frau Schneider mit europäischem Erscheinungsbild sieht alterssprechend aus, trägt eine Brille und trägt ergrautes Haar. Frau Schneider bewegt sich üblicherweise fast nur noch in einem Rollstuhl fort, trägt einen Pullover sowie einen Schal. Zudem führt sie eine blaue kleine Handtasche mit sich und sieht nur noch sehr schlecht.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Schneider in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt.



Zeugen, die Frau Schneider nach 17:00 Uhr gesehen haben, oder allgemeine Informationen zu der Routine und gewöhnlichen Aufenthaltsorten von Frau Schneider geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier oder dem Kriminaldauerdienst Trier in Verbindung zu setzen, Tel. 0651-97795210/0651-97792290.



