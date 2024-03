Vermisstenfahndung nach einem 85-Jährigen Bewohner eines Seniorenheimes in Kirchberg/Hsr.

Seit gestern Abend um 19.00 Uhr wird der 85-Jährige Lothar Scheuer aus einem Seniorenheim in Kirchberg/Hunsrück vermisst.

Herr Scheuer gilt als dement und ist möglicherweise orientierungslos im Bereich Kirchberg unterwegs.

Eine groß angelegte Suchaktion mit weit über 100 Kräften von Feuerwehr, Polizei, insbesondere eine Polizeihubschraubers sowie mit Spürhunden bis in die frühen Morgenstunden verlief bislang erfolglos.

Herr Scheuer wird wie folgt beschrieben:



– graue Haare

– Brillenträger

– trägt einen grünen Gehstock

– Bekleidung: graue Hose, kariertes Hemd, blaue Jacke



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten.



