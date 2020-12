Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Die seit dem 22.07. 2020 vermisste 79-jährige aus einem Altenheim in Koblenz-Arenberg wurde am 24.07. 2020 von einem Spaziergänger in der Gemarkung Immendorf in einem Waldstück aufgefunden.

