Koblenz

Vermisste Frau aus Altenheim aufgefunden

Die seit dem 22.07.2020 vermisste 79-jährige aus einem Altenheim in Koblenz-Arenberg wurde am 24.07.2020 von einem Spaziergänger in der Gemarkung Immendorf in einem Waldstück aufgefunden.