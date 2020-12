Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 00:11 Uhr

Das Mädchen wurde heute, am 11. September, am späten Abend kurz nach 22 Uhr in Trier von der Polizei wohlbehalten angetroffen. Die Umstände ihres Verschwindens sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit keine weiteren Auskünfte geben können und bitten von Anfragen abzusehen.



