Sankt-Katharinen

Vermeintlicher Kinderansprecher in Sankt-Katharinen

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

In den vergangenen Tagen kursierten insbesondere in den sozialen Medien Gerüchte über einen vermeintlichen Kinderansprecher in Sankt-Katharinen bei Linz.