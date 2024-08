Vermeintliche Schusswaffen entpuppen sich als Spielzeugwaffen

Am Freitagabend, 30.08.2024, hatte eine Frau aus einem Supermarkt heraus auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen PKW gesehen, aus dem zwei Männer mit augenscheinlichen Schusswaffen ausstiegen und anschließend eine Pizzeria betraten.

Anzeige



Die unmittelbare Umgebung zu diesem Lokal wurde dann mit starken Kräften der Polizei weiträumig abgesperrt und durchsucht.

Der Halter des PKW teilte den eingesetzten Polizeibeamten mit, dass es sich um Spielzeugwaffen handelte. Diese wurden anschließend entgegengenommen und sichergestellt.

Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Die Polizei ist dankbar dafür, dass die Zeugin des Geschehens so aufmerksam war und dass die Polizei verständigt wurde.

Da diese Spielzeugwaffen aus der Entfernung von echten Waffen kaum zu unterscheiden sind, wird jetzt bei den weiteren Ermittlungen geprüft, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetzt vorliegen könnte.



Insgesamt waren an dem Einsatz 18 Kräfte der Polizeiinspektionen Boppard, Koblenz, Simmern und vom Kriminaldauerdienst beteiligt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

EPHK'in Marita Simon

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell