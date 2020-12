Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 08:30 Uhr

Am 29.07.20, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein Pkw mit Anhänger die Löfer Brücke aus Löf kommend Rtg.

rechte Moselseite. Dabei verlor er einen Reifen, der sich auf dem Anhänger befand. Der Reifen schlug gegen einen entgegenkommenden Pkw und hinterließ Sachschaden. Das Gespann verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die geschädigte Verkehrsteilnehmerin ca. 1 Stunde später erneut an der Unfallstelle vorbei fuhr, war der Reifen entfernt. Hier scheint es möglich, dass der Verursacher seinen Reifen später aufgesammelt und nicht gemerkt hat, dass dieser Schaden hinterließ. Hinweise an PW Brodenbach



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell