Verkehrsverstöße in Moselweiß

Anzeige

Dieser ist eigentlich als Einbahnstraße und Anwohnerstraße gekennzeichnet, wird aber aktuell regelmäßig von (auswärtigen) Autofahrern aus beiden Richtungen befahren.



Hintergrund dürfte die Baustellenampel in der Beatusstraße sein, die besonders im Berufsverkehr mit Wartezeiten einhergeht. Auch die Umfahrung der Sperrung in der Schlachthofstraße über die Karthause dürfte in der Problematik eine Rolle spielen.



Die Polizei Koblenz konnte im Rahmen mehrerer Kontrollmaßnahmen seit vergangenem Freitagmittag, den 26.07.2024 im Bahnhofsweg knapp 20 Verstöße von Autofahrern innerhalb kürzester Zeit feststellen, die die Straße verbotswidriger Weise befuhren. Die Verstöße wurden jeweils mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro geahndet.



Weitere Kontrollen in dem Bereich sind bereits in Planung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell