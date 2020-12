Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 18:40 Uhr

Koblenz, Friedrichstraße

Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Am Freitag, den 30.10.2020 kam es zwischen 09:30 Uhr – 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Friedrichstraße in Koblenz.