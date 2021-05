Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 12.05.2021, gegen 19.30 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Pkw (Mini Cooper) auf dem Aldi-Parkplatz, in der Moselweißer Straße, ab. Als er nach ca. einer Stunde wieder zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass die Heckstoßstange beschädigt war.

Vermutlich touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren den geparkten Pkw und entfernte sich dann von der Unfallstelle.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Verursacher machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 unter der Tel.Nr. 0261/103-2510 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de melden.



