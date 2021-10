Verkehrsunfallflucht – Verursacher gesucht

Oberfell (ots).



Vermutlich im Laufe des Wochenendes 15. – 17.10. streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Befahren der Hauptstraße in Oberfell die Hauswand eines Anwesens.

Aufgrund der Anstoßhöhe zwischen drei und vier Metern dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug, Lkw / Bus oder ähnliches handeln, dass in der engen bergan führenden Straße mit dem Aufbau gegen die Hausecke stieß.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Anwohner und Bevölkerung werden um Hinweise zum verursachenden Fahrzeug gebeten, wer hat ein solch großes Fahrzeug beobachtet, dass diese Strecke befuhr ?

Meldungen bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter 02605 98021510.



