Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

56422 Wirges, BAB 48, km 0,600 (ots) – Am Montag, 20.09.2021 um 22:30h befuhr der polnische 52 jährige Lkw-Fahrer in Schlangenlinien die BAB 48 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.