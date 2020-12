Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 05:20 Uhr

Bendorf

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Vallendar

Am 27.10.2020 um 03:20 Uhr kollidierte ein 23-jähriger PKW-Fahrer in der Goethestraße in Vallendar beim Rangieren mit einer Hauswand.