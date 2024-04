Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung an PKW

Anzeige

Am geparkten PKW entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden an der Heckstoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort.



Hinweise zur Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130



Braubach



Sachbeschädigung an PKW



Am 25.04.2024, zwischen 06.45 und 17.20 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz in der Dachsenhäuser Straße / Höhe Friedhof geparkter schwarzer PKW VW Polo von bis dato unbekanntem Täter beschädigt. Die Fahrertür des PKW wurde großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.



Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell