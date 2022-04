Verkehrsunfallflucht nach einem Überfahren einer Verkehrsinsel

04.2022-18.04.2022) kam es in Boppard, OT Weiler (Fleckertshöhe), in der Rheingoldstraße im Bereich der Ortseinfahrt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit den, auf einer Verkehrsinsel montierten Leitbaken, beschädigte diese durch den Zusammenstoß und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall selbst gesehen oder andere Beobachtungen im Nachgang gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



