Verkehrsunfallflucht mit umgekipptem Anhänger – Verursacher unbekannt

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Bundesautobahn 48, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, KM 15,3 (ots) – Aus bisher ungeklärter Ursache, verlor am 06.10.2024 gegen 00.40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, in Höhe Kilometer 15,3 einen Anhänger.