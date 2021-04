Andernach

Verkehrsunfallflucht, Konrad-Adenauer-Allee in Andernach

Am Mittwoch, den 14.04.21, kam es im Zeitraum von ca. 16-18 Uhr, auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee in Andernach, zwischen Kirchstraße und Saarstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.