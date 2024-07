Koblenz-Rübenach

Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Rübenach, Aachener Straße – Polizei sucht Zeugen

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag, dem 28.07.2024, ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Aachener Straße in 56072 Koblenz auf Höhe der Hausnummer 63. Der Geschädigte hatte seinen PKW, einen weißen Citroen, am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung abgestellt.