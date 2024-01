Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Karthause; Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 21.01.24 gegen 16:15 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Pionierhöhe / Ahornweg ein Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: dpa

Ein kleinerer dunkler PKW befuhr vermutlich von der Simmerner Straße kommend die Pionierhöhe, kam aufgrund der glatten Fahrbahn ins Rutschen, kollidierte im Einmündungsbereich mit einer dortigen Straßenlaterne und beschädigte diese stark. In Folgenden stieg eine männliche Person mit kurzen schwarzen Haaren aus dem Unfallfahrzeug, schaute sich den Schaden an und entfernte sioh daraufhin von der Unfallstelle.



Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet um Zeugenhinweise unter 0261-92156300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de



