Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Güls – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag,29.09.24, parkte die Geschädigte ihren Pkw VW Polo,braun, mit Neuwieder Kennzeichen in der Zeit von 12.15 Uhr bis 16.30 Uhr in der Hospitalstraße in Koblenz-Güls in Höhe der Hausnummer 17. Später stellte sie dann eine erhebliche Beschädigung an der linken Heckseite fest, die aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen anderen, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden sein dürfte.