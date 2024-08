Verkehrsunfallflucht in Karbach/beteiligter Motorradfahrer musste über Gegenspur ausweichen

Anzeige

Dem in Fahrtrichtung Holzfeld fahrenden Motorradfahrer kommt im Kurvenbereich auf dessen Fahrspur ein in Fahrtrichtung Karbach fahrender Personenkraftwagen entgegen. Aus diesem Grund muss der Motorradfahrer nach links über die Gegenspur ausweichen. Letztlich kommt er von der Fahrbahn ab und stürzt. Der Unfallverursacher hält einige hundert Meter entfernt von der Unfallstelle kurz an und setzt daraufhin unvermittelt seine Fahrt fort.



Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich den Hinweisen nach zu Folge um einen silbernen SUV der Marke Mitsubishi , mit einem Aufkleber auf der rechten Seite des Heckbereiches.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem unfallbeteiligtem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06742 – 8090 mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.



