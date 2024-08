Verkehrsunfallflucht in der Weißenthurmer Straße in Mülheim-Kärlich

Am Freitag, den 02.08.2024, kam es um 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Weißenthurmer Straße / Burgstraße in Mülheim-Kärlich.

Anzeige



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam im genannten Bereich mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen PKW mit Koblenzer-Kennzeichen handeln. Der PKW ist vermutlich an der Fahrzeugfront beschädigt. Das Fahrzeug dürfte sich nach dem Unfall noch kurzzeitig in der Clemensstraße in Mülheim-Kärlich aufgehalten haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweis zum Unfallverursacher oder Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (Tel: 02632 – 9210) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

POK'in Eul



Telefon: 02632-9210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell