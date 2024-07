Boppard

Verkehrsunfallflucht in der Schützenstraße, Boppard. Zeugen gesucht!

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

In der Zeit zwischen Dienstag, 09.07.24, 17:00 Uhr und Donnerstag, 11.07.24, 12:20 Uhr, kam es in der Schützenstraße in Boppard im Bereich der Einbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.