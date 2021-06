Lahnstein

Verkehrsunfallflucht in der Schlossgasse

Am Freitag, den 04.06.2021 gegen 13:00 Uhr parkte der 60-jährige Fahre eines PKW diesen in der Schlossgasse ab. Als er am folgenden Samstag, 05.06.2021 gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden im Heckbereich feststellen.