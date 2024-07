Verkehrsunfallflucht im Bereich der Südbrücke, Zeugen gesucht

Am 29.07.2024 gegen 17.03 Uhr ereignete sich im Bereich der Südbrücke ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Im Bereich der Auffahrt von der B9 aus kommend in Fahrtrichtung Lahnstein wechselte eine schwarzer PKW ohne erkennbaren Grund den Fahrstreifen nach rechts und über sah dort den PKW der 24-jährigen Geschädigten. Diese steuerte ihr Fahrzeug ebenfalls nach rechts um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß dabei jedoch gegen den dortigen Bordstein. Durch die Kollision platzte der Reifen und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der schwarze PKW flüchtete unerkannt.



Unfallzeugen, die Hinweise zum schwarzen PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261 92156-300 in Verbindung zu setzten.



