Verkehrsunfallflucht im Bereich der BAB 48 / Hinweise auf einen PKW Suzuki Swift (Modell 2017, Farbe blau)- Zeugenaufruf

BAB 48, FR Trier, Anschlussstelle Bendorf (ots) – Am 29.03.2021 ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der BAB 48, FR Trier, Höhe Anschussstelle Bendorf.

Hier muss ein PKW Suzuki Swift (Modell 2017; Farbe blau) die im Bereich der Anschlussstelle befindlichen Warnbaken beschädigt und sich von der Unfallörtlichkeit unerlaubt entfernt haben.

Zeugen des Vorfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Montabaur in Verbindung zu setzen (Tel.: 02602-93270).



