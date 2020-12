Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 11:05 Uhr

Am 01.08. gegen 14:15 Uhr befuhr ein weißer Kleintransporter die B 416 von Hatzenport kommend in Richtung Moselkern.

Auf Höhe des Alten Bahnhofs kam ihm ein dunkler Pkw entgegen, wobei es zur Berührung der beiden Außenspiegel kam. Dabei wurde der Spiegel des Kleintransporters erheblich beschädigt, der Fahrzeugführer des dunklen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle wurde der Spiegel des flüchtigen Fahrzeugs gefunden, es handelt sich um einen Anbauspiegel für Wohnwagengespanne. Die Polizei Brodenbach bittet um Ihre Mithilfe : Hat jemand den Unfall beobachtet ? Ist jemandem ein Fahrzeug aufgefallen, bei dem dieser linke Anbauspiegel fehlt ? Hinweise bitte an die PW Brodenbach unter 02605 98021510.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 98021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell