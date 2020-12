Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 21:00 Uhr

Polizeiautobahnstation Montabaur – BAB 3, Gemarkung Nentershausen (ots) – Am Dienstagabend kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, bei Kilometer 95,400 (Gemarkung 56412 Nentershausen), zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.





Ein roter Honda Jazz und ein dahinter befindlicher graue Mercedes, befuhren den linken von drei Fahrstreifen. Als der 23-jährige Hondafahrer auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, fuhr auch ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender weißer Opel Zafira auf den mittleren Fahrstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der Hondafahrer zurück nach links. Hier musste der nun auf gleicher Höhe befindliche 36 Jahre alte Mercedesfahrer ausweichen und beschädigte sich am linksseitigen Bankett seine Felgen.



Der weiße Opel Zafira fuhr in Folge unbeirrt davon. Nähere Hinweise zu dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.



Die Polizeiautobahnstation Montabaur bittet Zeugen des Vorfalls sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Telefon: 02602 9327 0 E-Mail: pastmontabaur@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327 0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell