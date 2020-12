Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 08:21 Uhr

Bereits am 03.09.2020 kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Trier zu einem Verkehrsunfall in der Ausfahrt Hermeskeil.

Demnach folgte der Unfallverursacher nicht dem Verlauf der Ausfahrt, sondern verließ zu Beginn der anschließenden Rechtskurve die Fahrbahn in gerader Richtung. Er kam folgend in den angrenzenden Grünstreifen, wo er mehrere Verkehrsschilder beschädigte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Schweich zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiautobahnstation Schweich



