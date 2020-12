Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 14:40 Uhr

Am 22.08.2020 kam es gegen 11:10 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Vallendar zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 81-jähriger Mann stieß beim Einparken gegen ein bereits geparktes Fahrzeug. Obwohl er durch einen Zeugen auf den Zusammenstoß angesprochen wurde ging er weiter in dem Markt um seine Einkäufe zu tätigen. Der Verkehrsunfallzeuge, welcher den Unfall beobachtet und den Fahrer darauf angesprochen hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02622 94020 bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.



